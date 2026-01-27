Başkan Erdoğan: Suriye'de büyük bir inşa ve ihya seferberliği başlayacak

Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz firmalarımızı ve temsilcilerimizi tebrik ediyor, tüm müteahhitlerimize kalpten teşekkür ediyorum. Türk müteahhitleri aynı zamanda güçlü mühendislik birikimlerimizi dünyanın dört bir yanına taşıyor.

Firmalarımızın iş disiplini, kalite anlayışı şirketlerimizi küresel ölçekte aranan iş ortakları haline getirmiştir. Şimdiye kadar dünyanın 138 ülkesinde 12 bin 816 kapsamında 557 milyar dolardan fazla iş almış durumdayız. Bu ivmeyi küresel ekonomideki olumsuzluklara rağmen kararlı bir şekilde sürdürüyoruz.

Dünya ekonomisi sancılı süreçlerden geçiyor.

Türkiye gelirler sıralamasında 9. sırada. İlk 100 firma arasına 8 Türk firması girmiş, bunlarda ikisi ilk 50 arasında yer almıştır. 45 Türk firmamızın uluslararası projelerden elde ettikleri gelir 20.8 milyar doları buldu.

Mühendislik ve tasarım ayağında da şirketlerimiz ciddi ilerleme gösterdi. Rakamlar bu gerçeği açık bir şekilde ortaya koyuyor.

Türk inşaat şirketleri, yurt dışı faaliyetleri ile dünyanın en prestijli firmaları arasında yer alıyor. Türkiye üretim gücünü koruyor.

ENFLASYON MESAJI: 49 AYIN EN DÜŞÜĞÜ...

Enflasyon son 49 ayın en düşüğünde. İhracatımız 2025'te 11,7 milyar dolar arttı.

Merkez Bankası rezervlerimizdeki artış aynı şekilde devam ediyor. Bankanızın rezervleri tarihimizde ilk defa 200 milyar dolar bandını aştı.