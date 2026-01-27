DMM'den Başkan Erdoğan ve Türkiye'yi hedef alan 'Ermenistan' iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bazı basın, yayın ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine maddi yardım yapılacak kararnameyi imzaladı' şeklindeki iddiaları yalanlayarak, "Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili iftira niteliğindeki 'Ermenistan' iddialarını yalanladı.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:
'İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZDIR'
Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan; ''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan'da ölen askerlerin ailelerine ve toplumun yardıma muhtaç kesimlerine 10 milyon dolar maddi yardım yapılacağını'' içeren bir kararname imzaladığına ilişkin iddialar tamamen asılsızdır.
Kamuoyunun ülkemizi ve Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini hedef alan dezenformasyonlara itibar etmemesi; yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.
