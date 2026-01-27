Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu CENTCOM Komutanı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Oramiral Brad Cooper ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.#TürkSilahlıKuvvetleri#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/CrbK8lzTYP— TSK (@TSKGnkur) January 27, 2026