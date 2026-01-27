İstanbul’da dolandırıcılık operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Kadıköy'de polis merkezine başvuran 87 yaşındaki C.A. telefonla arayan bir kişinin kendisini polis memuru olarak tanıttığını ve adının Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmasına karıştığını söylediğini bildirdi.

C.A. telefondaki kişinin ayrıca, banka hesaplarının terör örgütünün finansmanında kullanıldığı gerekçesiyle hesaplarında Türk lirası olarak bulunan paraları dolara çevirip kendilerine teslim etmesi gerektiğini, yoksa hakkında soruşturma açılarak cezaevine gönderileceğini söylediğini anlattı.

DOLANDIRICILARA 110 BİN DOLAR TESLİM ETTİ

Bankalara giderek hesaplarında bulunan tüm parayı dolara çevirdiğini ve kendisini arayan kişilere Kadıköy'deki evinde 110 bin dolar teslim ettiğini belirten C.A, bilgi almak için polis merkezine geldiğini söyledi.

Dolandırıldığını polis merkezinde anlayan C.A.'nın şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.A, Ö.K, M.C.E. ve M.T. Gaziosmanpaşa'daki bir otelde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Müşteki C.A.'nın dolandırıcılara verdiği paranın bir kısmı bulunarak kendisine teslim edildi.