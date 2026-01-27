NATO dost ve düşmanı ASELSAN’la tanıyacak

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), ASELSAN'dan taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için Dost-Düşman Tanımlama (IFF) Sistemleri'ni tedarik edecek. ASELSAN'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO'dan ASELSAN'a önemli bir görev daha. NATO'nun taşınabilir hava savunma sistemleri, dost ve düşmanı ASELSAN sistemleriyle tanıyacak. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), küresel alanda artan hava tehditlerine karşı etkinlik ve caydırıcılığa destek amacıyla ASELSAN'dan, taşınabilir hava savunma sistemleri (MANPADS) için IFF Sistemleri'ni üç yıllık çerçeve sözleşme kapsamında tedarik edecek" denildi.