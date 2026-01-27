Nijerya Cumhurbaşkanı Ankara’da! Başkan Erdoğan’dan stratejik ortaklık mesajı

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye 'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Tinubu ile heyetini Ankara 'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, yaptıkları görüşmeler ile Nijerya heyetinin iş çevreleriyle gerçekleştireceği temasların hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

"İLİŞKİLERİMİZİ ETRAFLICA DEĞERLENDİRDİK"

Nijerya'nın, Türkiye için dost bir ülke olmasının ötesinde, 230 milyon nüfusuyla Türkiye'nin Sahra Altı Afrika'daki en yakın ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nijerya, aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı ve D-8 bünyesinde Filistin başta olmak üzere İslam dünyasını ilgilendiren birçok konuda yakın işbirliği halinde olduğumuz stratejik önemde bir ülkedir. Sayın Cumhurbaşkanı ve kıymetli heyetiyle ticaret, yatırımlar, enerji, eğitim ve savunma sanayisi alanlarındaki ilişkilerimizi bugün etraflıca değerlendirdik. Hatırlayacaksınız, 2021'in ekim ayında Nijerya'ya yaptığım ziyaretle çerçevesini çizdiğimiz işbirliğimizi çok daha ileri taşıyacak kararlar aldık. Bu noktada bizim gibi Nijerya tarafında da güçlü bir siyasi irade ve kararlılık olduğunu memnuniyetle müşahede ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanına çok sayıda bakan ve üst düzeyli yetkilinin refakat etmesi, bu siyasi kararlılığın en açık emaresidir."