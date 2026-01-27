SON DAKİKA I Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri... Suriye Ordusu ile YPG arasında süren çatışmalar yapılan ateşkes ile 15 günlüğüne durmuş, bölgede tansiyonun düşmemesi ve ABD savaş gemisinin İran'a hareketi gözleri tekrardan ABD Başkanı Trump'a çevirmişti. Geçtiğimiz saatlerde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Trump ile görüşerek iş birliği çağrısında bulunmuş ve "terörün bitmesi için uluslararası çabalar birleştirilmeli" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile Suriye'deki son durumu ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

KRİTİK GÖRÜŞME'DE GÜNDEM SURİYE

Başkan Erdoğan ile Trump arasında yapılan kritik görüşmede, Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Suriye'deki son durum, Gazze Barış Kurulu çalışmaları, savunma sanayii başta olmak üzere ticari münasebetler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

HER ALANDA İŞ BİRLİĞİ SÜRDÜRÜLMELİ

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğini geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceklerini, ilişkilerin her alanda ileri taşınmasının iki ülkenin de müşterek menfaatine olduğunu ifade etti.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'de ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının tam olarak uygulanmasına büyük önem verdiğini söyleyen Başkan Erdoğan, bu konuda ABD ve Suriye makamlarıyla eş güdüm içinde süreci yakından takip ettiklerini belirtti.

"GAZZE'DEKİ FELAKET SON BULMALI"

Başkan Erdoğan, Gazze Barış Kurulu'nun hayırlı çalışmalara imza atmasını temenni ettiğini, Gazze'deki insani felaketin sonlandırılması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi ile bölgemizde kalıcı barışın önünün açılacağına inandığını söyledi.