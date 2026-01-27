SON DAKİKA… SDG’ye destek veren Özgür Özel Suriye’deki Ahmed Şara hükümetini hedef aldı!
SON DAKİKA… Terör örgütü YPG/SDG’yi ziyaret eden DEM Parti ayağının tozuyla Cumhuriyet Halk Partisi’ne gitti. Sivilleri katleden terör örgütü YPG’ye destek çıkan Özgür Özel, 'Endişeliyiz" dedi. Hedefi ise bir kez daha Suriye’deki Ahmed Şara hükümetiydi. Daha önce “Şara yönetimi Suriye’nin tamamını temsil etmiyor” diyen Özel’in geçiş hükûmeti tarafından resmen devlet başkanı olarak atanan Şara’ya yönelik sözleri tepki çekti.
SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı, Suriye'de yaşanan gelişmelere kilitlendi. Suriye hükümetinin düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG, Fırat'ın doğusuna çekildi. Dün PYD/YPG'nin ayağına giden DEM Parti heyeti bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Özgür Özel ile bir araya geldi.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE BENZER SÖYLEMLER!
Suriye'de terör örgütünün sivilleri katletmesini görmezden gelen Özgür Özel, bölgede yaşananların 'endişe verici' olduğunu belirtti. Suriye'de yaşananlarla ilgili terör örgütünü değil hükümeti eleştirdi. Bir kez daha Suriye'deki Ahmed Şara hükümetini hedef seçen Özgür Özel, "Bu meseleye herkes dikkat etsin. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen…
"ORADA KİMSEYE HUZUR YOK"
Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur" dedi.