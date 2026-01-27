SON DAKİKA… SDG’ye destek veren Özgür Özel Suriye’deki Ahmed Şara hükümetini hedef aldı!

TERÖR ÖRGÜTÜ YPG İLE BENZER SÖYLEMLER!

Suriye'de terör örgütünün sivilleri katletmesini görmezden gelen Özgür Özel, bölgede yaşananların 'endişe verici' olduğunu belirtti. Suriye'de yaşananlarla ilgili terör örgütünü değil hükümeti eleştirdi. Bir kez daha Suriye'deki Ahmed Şara hükümetini hedef seçen Özgür Özel, "Bu meseleye herkes dikkat etsin. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen…