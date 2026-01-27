AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin yoğun küresel kriz ortamında dikkatli ve stratejik bir yönetim anlayışı izlediğini vurguladı.

Çelik, "Dünyanın krizlerle sarsıldığı bir dönemdeyiz, pek çok hassasiyet çok ince bir işçilikle yönetilmelidir" diyerek hem iç hem de dış politikanın bu çerçevede ele alındığını ifade etti. Toplantıda Gazze ve Suriye başta olmak üzere dış politika, aile politikaları ve sosyal medya stratejilerinin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirtti.

Terörle mücadeleye ilişkin net mesajlar veren Çelik, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeden ayrılamaz" sözleriyle iki hedefin birbirini tamamladığını dile getirdi. PKK'nın tüm uzantılarıyla silah bırakması gerektiğini vurgulayan Çelik, "Hangi adı kullanırsa kullansın hiçbir terör örgütünün meşru kabul edilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı. Bu sürecin Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki yapılanmaları da kapsadığını belirtti.

Suriye'ye ilişkin değerlendirmelerinde "tek Suriye, tek ordu" ilkesinin altını çizen Çelik, tüm etnik ve mezhepsel grupların eşit şekilde temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Suriye Kürtlerinin kimlik ve kültürel haklarını güvence altına alan kararnameyi olumlu bulduklarını belirten Çelik, "Gerçek kazanım, terör örgütlerinden kurtulmuş bir Suriye'dir" dedi. Terörün ortadan kalkmasının en çok Suriyelilerin yararına olacağını vurguladı.