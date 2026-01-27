Tokat ile Musul arasında Kardeş Şehir Protokolü! Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu: Altyapı konusunda çok büyük ihtiyaçları var

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Irak 'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ 'tan sonra birçok bina ve altyapısının çok ciddi şekilde harap olduğunu belirterek, "En büyük talep o yönde. Altyapı konusunda çok büyük ihtiyaçları var." dedi. Yazıcıoğlu, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Musul kentinde gerçekleştirdiği temas ile iki şehir arasında imzalanan "Kardeş Şehir Protokolü"nü değerlendirdi.

Temasları sırasında Musul Valisi'nin, iş insanları ve bürokratlara yardımcı olunmasını, bürokratik sürecin hızlandırılması adına Musul Valiliği ile Tokat Belediyesi'nde irtibat ofisleri oluşturulmasını önerdiğini dile getiren Yazıcıoğlu, "Onların en büyük yoğunluğu buradaki turizm. Çünkü Karadeniz coğrafyasını çok seviyorlar ki Tokat da Karadeniz ikliminin olduğu bir coğrafya. Yani hem İç Anadolu hem Karadeniz iklimi. O yüzden bu doğaya bayıldılar." diye konuştu.

Musul'da yapacakları çok iş bulunduğunu aktaran Yazıcıoğlu, "Altyapı, yapı, turizm, işletmecilik anlamında çok iş var. İş adamlarımız, borsamız, ticaret odası geldi. Bütün birim müdürleri, bölge aşiretleri, o bölgede iş yapan iş adamları, Türk iş adamları, hepsinin soruları cevaplandırıldı." ifadesini kullandı.