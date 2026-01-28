Afiş şov bitti, borç arttı

Balıkesir'de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Başkan Ahmet Akın, ilk iş olarak devraldığı, o dönem 15.4 milyar TL olan borçları, devasa büyüklükte bir pankart yaptırarak belediye binasına astı. Geride kalan 2 yılda kent merkezi ve 20 ilçede elle tutulur bir icraat üretemeyen Akın, buna rağmen belediyenin borcunu 2'ye katladı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, geçtiğimiz gün düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "AK Partimiz döneminde belediyenin SGK'ya olan borcu 11 milyon TL iken Başkan Akın bu borcu tam 5 milyar TL'ye çıkardı. Bankalara olan 2 milyar TL'lik kredi borcu ise katlanarak 5 milyar 891 milyon TL'ye yükseldi. Belediyenin piyasaya olan borcu sadece 797 milyon TL iken, Akın geride kalan 2 yılda bu rakamı tam 5 milyar 18 milyon TL'ye çıkardı. Şu an sadece Büyükşehir Belediyesi'nin 19 milyar 287 milyon TL borcu var. BASKİ ve BALSU gibi belediye iştiraklerinin toplam borcu ise 10 milyar 800 milyon TL. Toplamda tam 30 milyarlık bir borç batağından bahsediyoruz" dedi.