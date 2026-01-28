Başarır’a hediye daire oğul Böcek’e yüzde 10

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu ifadesinde, Muhittin Böcek'in, Ali Mahir Başarır'a daire hediye etmek için kendisinden daire talebinde bulunduğunu öne sürdü. 702 sayfalık iddianamede, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak'la suçlanan şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu'nun 10 Aralık 2025'teki ek ifadesine de yer verildi.

Ayvazoğlu ifadesinde "Muhittin Böcek, başkan adaylığı sürecinde görüştüğü Ali Mahir Başarır'ın kendisine destek verdiğini, bu nedenle bir daire hediye etmek istediğini söyleyerek, benden bir daire talebinde bulundu ve 'Parasını ben sana öderim' dedi. Ama daire bulmadım. Aramızda herhangi bir daire satışı olmadı. Bunun dışında Muhittin Böcek bana, adaylık konusunda kendisini desteklediği için Büyükşehir Belediyesi adayı gösterildikten sonra 10 milyon lira nakit parayı elden Ali Mahir Başarır'a verdiğini söyledi" dedi. Öte yandan iddianamede; '2 numaralı şüpheli' olarak yer alan Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eşi Zuhal Böcek'in kendisine attığı 'Yüzde 10 ile geçinen ezik' mesajıyla ilgili soruya "Kızgınlık anında söylediğini düşünüyorum" yanıtını verdi.