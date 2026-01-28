Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! Bildiride "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK Toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" ve Suriye'deki gelişmeler olurken, toplantının ardından 9 maddelik bildiri yayımlandı.
Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı. 3 saat süren MGK toplantısında "Terörsüz Türkiye" süreci başta olmak üzere, Suriye ve İran'da yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin yakın çevresinde barışın muhafazası konuları ele alındı.
MGK TOPLANTISI SONRASI ALINAN KARARLAR ŞU ŞEKİLDE:
Millî Güvenlik Kurulu, 28 Ocak 2026 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda;
TERÖRLE MÜCADELE MESAJI
1. 2025 yılında gerçekleşen ve millî güvenliğimiz bakımından önem arz eden siyasi, askerî, iktisadi ve içtimai hadiseler değerlendirilmiş; 2026 yılında karşılaşılabilecek muhtemel gelişmeler ile bu kapsamda icra edilecek çalışmalar ve alınacak tedbirler müzakere edilmiştir.
2. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE
3. "Terörsüz Türkiye" hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.
SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ
4. Komşumuz Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile Suriye halkının huzur, güvenlik ve refahının arttırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.