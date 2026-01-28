CHP’li belediyelerde suya 3 kat pahalı tarife!

SABAH, büyükşehirlerdeki su ve kanalizasyon idarelerinin (ASKİ, İSKİ, İZSU vb.) güncel tarifelerini masaya yatırdı. İl il su fiyatları incelendiğinde çarpıcı gerçek gün yüzüne çıktı. CHP'li belediyelerde suyun metreküp fiyatının AK Partili belediyelere göre ortalama 3 kat daha yüksek olduğu görüldü. Listede en pahalı su CHP yönetimindeki Ankara'da 140,77 TL/m³, ardından İzmir 101,47 TL/m³, Mersin 97,53 TL/ m³ ve Bursa 96,51 TL/m³ ile yer alırken, en ucuz su ise AK Partili Erzurum'da 30,24 TL/m³ olarak belirlendi. Erzurum'u, Kayseri 36,88 TL /m³ ve Hatay 40,92 TL /m³ izliyor. Su fiyatlarının bu derece farklılaşması, yüksek faturalarla birlikte su kesintileri ve altyapı sorunları yaşayan vatandaşların tepkisini çekiyor.

HEM PAHALI HEM KESİK

CHP'li belediyelerin yönettiği bazı büyükşehirlerde yüksek su fiyatlarına rağmen sık sık kesintiler yaşanması da tepki çekiyor. Ankara'da 29 Eylül'de başlayan ve günlerce süren su kesintileri, başkentin birçok ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getirmişti. Ankara'da ASKİ'nin "Onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen Kesikköprü hattında yenilenen çelik borunun yeniden patlaması, Ankara'yı tekrar susuz bıraktı. Su tankerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı. Benzer bir tablo İzmir'de de yaşanıyor. 13 ilçede dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri, yeni planlamayla neredeyse her gün uygulanır hale geldi. Bursa'da da dönemsel su kesintilerinin devam ettiği belirtiliyor.

'SU NİMETTİR PARA KAZANILMAZ' DEMİŞTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri öncesinde "Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz, sudan para kazanılmayacağına inanıyoruz" demişti. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan su yaptığı zamlarla rekor fiyata ulaştı.