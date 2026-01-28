DEM’le görüştü YPG aşkı depreşti

Dünyanın dikkatleri, İsrail'den açıkça yardım dilenmeye kadar işi götüren SDG parantezinin kapandığı Suriye'deki son gelişmelere çevrilmiş durumdayken CHP Genel Başkanı Özgür Özel skandal bir açıklamaya imza attı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile 1 saat süren görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına, Özel'in tepki çeken sözleri damga vurdu. Suriye'de terör örgütünün sivilleri katletmesini görmezden gelen Özgür Özel, bölgede yaşananların 'endişe verici' olduğunu ifade etti. Suriye'de yaşananlarla ilgili terör örgütünü değil Suriye hükümetini hedef aldı.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

Suriye'de "insanlık dramı yaşandığını" ve "endişeyle takip ettiklerini" dile getiren Özel, terör örgütü DEAŞ ile HTŞ'yi de bir tutarak Ahmed Şara hükümetine yüklendi. Özel, "IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen... Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören birtakım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir düzen, düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur. En çok da Türkiye'ye huzur yoktur" ifadelerini kullandı. Özel daha önce de "Şara yönetimi Suriye'nin tamamını temsil etmiyor" sözleriyle dikkati çekmişti.

ÖZEL'İN DİLİ SÜRÇTÜ

Öte yandan basın toplantısında Özgür Özel'in dili de sürçtü. Suriye'deki gelişmeler üzerinden Kürtlerin rencide edilmemesine yönelik demeç veren Özel, yanlışlıkla "Biz burada 3 eş genel başkan duruyoruz" ifadelerini kullandı. Hatasını hemen düzelten Özel, "2 eş genel başkan, 1 genel başkan yan yana duruyoruz" diyerek sözlerine devam etti. Özel'in anlık gafı, sosyal medyanın da diline düştü.

ÇELİK'İN 'KIRMIZI ÇİZGİ' MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazartesi günü AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Bugün, 'Kürtlere sahip çıkıyorum' diyerek esas ajandası terör örgütlerine sahip çıkmak olanların Sayın Cumhurbaşkanı'mızı ve Sayın Devlet Bahçeli'yi o cümlelerle hedef alması en büyük Kürt düşmanlığıdır. Onun arkasına, 'Biz Kürtlerin kazanımını savunuyoruz, Kürtlerin değerlerini savunuyoruz, kimliğini savunuyoruz' gibi cümleler koyulması yalandır. Bu kırmızı çizgi ihlal edilmemeliydi" demişti.