DMM’den Suriye’de yapay zekalı dezenformasyona karşı uyarı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yapay zekâ destekli dezenformasyon faaliyetlerinin özellikle Suriye'de yaşanan güncel gelişmelerle beraber arttığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulunarak kamuoyuna dezenformasyon uyarısında bulundu.

SPEKÜLASYONLARA KARŞI HASSAS VE DİKKATLİ OLUNMALI

DMM tarafından yapılan açıklamada, "Örneğin; küçük bir çocuğun Suriye ordusunun operasyonlarıyla birlikte karlar altında yapayalnız ve çaresiz kaldığını iddia eden görüntüler ile Suriye ordusu askerlerinin İsrail tarafından Suriye topraklarında gözaltına alındığını iddia eden görüntüler yapay zekâ ile üretilmiş ve daha önce de farklı şekillerde servis edilmiş sahte içeriklerdir. Kamuoyunun yapay zekâ destekli bu tür spekülasyonlara karşı hassas ve dikkatli olması rica olunur" ifadeleri kullanıldı.