Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.