Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Suriye Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nureddin El-Nas'an ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, gündeme ilişkin konular değerlendirildi.