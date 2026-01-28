İBB iddiaları çürütemedi

İstanbul Eyüpsultan'daki İBB'ye bağlı 'Yuvamız İstanbul' kreşinde çocukların darp ve istismar edildiğine dair İstanbul Valiliği tarafından soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden spor hocası 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı. Polis kreşte inceleme yaptı. İBB yönetimi dün Saraçhane'de "Yeni bilgi ve belgeler açıklayacağız" diye duyurusunu yaptığı basın toplantısında iddiaları çürütemedi. Görüntü İnceleme Tutanağı'nda "Görüntülerde atlamaların olduğu tespit edilmiştir" ibaresiyle ilgili hiçbir değerlendirmede bulunulamadı.