SABAH su fiyatlarında çarpıcı tabloyu ortaya çıkardı: CHP’li belediyelerde su, AK Partili belediyelerin 3 katı

SABAH Büyükşehirlerde su fiyatlarına ilişkin bir analiz hazırladı, CHP’li belediyelerde suyun metreküp fiyatının AK Partili belediyelere göre ortalama 3 kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Listede en pahalı su CHP’li Ankara’da 140,77 TL/m³, ardından İzmir 101,47 TL/m³, Mersin 97,53 TL/m³ ve Bursa 96,51 TL/m³ ile yer alırken, en ucuz su AK Partili Erzurum’da 30,24 TL/m³ olarak belirlendi. Erzurum’u Kayseri 36,88 TL /m³ ve Hatay 40,92 TL /m³ izliyor.

TOLGA ÖZLÜ

Büyükşehir belediyelerinin su tarifeleri karşılaştırıldığında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. CHP yönetimindeki belediyelerde su fiyatlarının, AK Partili belediyelere kıyasla ortalama 3 kat daha yüksek olduğu belirlendi. En pahalı su CHP'li Ankara'da, en ucuz su ise AK Partili Erzurum'da satılıyor.

Türkiye genelinde büyükşehir belediyelerinin uyguladığı su tarifeleri incelendiğinde, siyasi partilere göre ciddi fiyat farkları olduğu görülüyor. Yapılan karşılaştırmalı analiz, özellikle CHP'li belediyelerde su fiyatlarının vatandaşın cebini zorladığını ortaya koydu. Bu rakamlar, CHP'li belediyelerde suyun AK Partili belediyelere göre ortalama 2,4 kat, bazı şehirlerde ise 3 kata kadar daha pahalı olduğunu gösteriyor. İki grup arasındaki ortalama fiyat farkı 59,68 TL olarak hesaplandı.

EN PAHALI SU ANKARA'DA

Başkent Ankara, 140,77 TL'lik ortalama metreküp fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı suyunun kullanıldığı şehir oldu. Ankara'yı yine CHP yönetimindeki büyükşehirler izledi:

• Ankara: 140,77 TL (Türkiye 1'incisi)

İzmir: 101,47 TL

Mersin: 97,53 TL

Bursa: 96,51 TL

Tekirdağ: 94,34 TL

Muğla: 93,56 TL

Balıkesir: 93,14 TL

Ankara'da suyun en yüksek tarifelerde 234,63 TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, başkentte su fiyatlarının Erzurum'a kıyasla ortalama 4,65 kat daha pahalı olduğu dikkat çekiyor.

EN UCUZ SU AK PARTİLİ BELEDİYELERDE

Listenin alt sıralarında ise AK Partili belediyeler yer aldı. En ucuz su tarifesi Erzurum'da uygulanıyor:

• Erzurum: 30,24 TL

Kayseri: 36,88 TL

Hatay: 40,92 TL

Sakarya: 44,29 TL

Malatya: 45,30 TL

Trabzon: 46,30 TL

Konya: 53,83 TL

PAHALI SUYA RAĞMEN MUSLUKLAR AKMIYOR

CHP'li belediyelerin yönettiği bazı büyükşehirlerde yüksek su fiyatlarına rağmen sık sık kesintiler yaşanması da tepki çekiyor. Ankara'da 29 Eylül'de başlayan ve günlerce süren su kesintileri, başkentin birçok ilçesinde hayatı adeta durma noktasına getirmişti.

ASKİ'nin "onarım tamamlandı" açıklamasına rağmen Kesikköprü hattında yenilenen çelik borunun yeniden patlaması, Ankara'yı tekrar susuz bıraktı. Su tankerleri önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar bidon ve pet şişelerle saatlerce su beklemek zorunda kaldı.

Benzer bir tablo İzmir'de de yaşanıyor. 13 ilçede dönüşümlü olarak uygulanan su kesintileri, yeni planlamayla neredeyse her gün uygulanır hale geldi. Bursa'da da dönemsel su kesintilerinin devam ettiği belirtiliyor.