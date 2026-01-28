SABAH su fiyatlarında çarpıcı tabloyu ortaya çıkardı: CHP’li belediyelerde su, AK Partili belediyelerin 3 katı

Büyükşehir belediyelerinin su tarifeleri karşılaştırıldığında dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. CHP yönetimindeki belediyelerde su fiyatlarının, AK Partili belediyelere kıyasla ortalama 3 kat daha yüksek olduğu belirlendi. En pahalı su CHP'li Ankara 'da, en ucuz su ise AK Partili Erzurum 'da satılıyor.

Türkiye genelinde büyükşehir belediyelerinin uyguladığı su tarifeleri incelendiğinde, siyasi partilere göre ciddi fiyat farkları olduğu görülüyor. Yapılan karşılaştırmalı analiz, özellikle CHP'li belediyelerde su fiyatlarının vatandaşın cebini zorladığını ortaya koydu. Bu rakamlar, CHP'li belediyelerde suyun AK Partili belediyelere göre ortalama 2,4 kat, bazı şehirlerde ise 3 kata kadar daha pahalı olduğunu gösteriyor. İki grup arasındaki ortalama fiyat farkı 59,68 TL olarak hesaplandı.

EN PAHALI SU ANKARA'DA

Başkent Ankara, 140,77 TL'lik ortalama metreküp fiyatıyla Türkiye'nin en pahalı suyunun kullanıldığı şehir oldu. Ankara'yı yine CHP yönetimindeki büyükşehirler izledi:

• Ankara: 140,77 TL (Türkiye 1'incisi)

• İzmir: 101,47 TL

• Mersin: 97,53 TL

• Bursa: 96,51 TL

• Tekirdağ: 94,34 TL

• Muğla: 93,56 TL

• Balıkesir: 93,14 TL

Ankara'da suyun en yüksek tarifelerde 234,63 TL'ye kadar çıktığı belirtilirken, başkentte su fiyatlarının Erzurum'a kıyasla ortalama 4,65 kat daha pahalı olduğu dikkat çekiyor.