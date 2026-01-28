Son dakika! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İranlı mevkidaşı ile kritik görüşme
Son dakika... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler çerçevesinde gerginliğin azaltılmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
