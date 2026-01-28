SON DAKİKA I En düşük emekli aylığı düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlandı

Son Dakika Haberleri... En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması halinde 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükselecekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütçe imkânları doğrultusunda artırın" talimatı üzerine en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaş 20 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin teklif TBMM Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi.

Mevcut durumda; 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığından yaklaşık 4 milyon 11 bin 700 emekli faydalanıyorken, yeni düzenleme ile bu sayı 4 milyon 917 bin kişiye çıktı. Artışın mali etkisi ise yıllık toplam 110.2 milyar TL olacak. Yeni düzenleme emekli maaşı yüzde 12.19 zamla 20 bin TL'ye ulaşmayan 17 bin 827 TL'den daha az kök maaşı olan emekliyi kapsıyor.

KARAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

EK TAKVİM AÇIKLANACAK

Emekli maaşları tahsis numarasının son hanesine göre her ayın 17'si ila 26'sı arasında banka veya PTT hesaplarına yatırılıyor. SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı maaşlarını yasa onaylanmadığı için mevcut 16.881 TL üzerinden aldı. Kök maaşı 17 bin 827 TL'den fazla olanlara ise yüzde 12.19 zamlık kısım yatırıldı. Yasalaşacak düzenleme sonrası oluşan 3.119 TL'lik fark, ek bir takvimle yatırılmaya başlanacak.

Geçmiş uygulamalar baz alındığında ödeme takviminin şu şekilde olması bekleniyor:

1. gün: Tahsis numarasının son rakamı 9, 7, 5 olanlar.

2. gün: Tahsis numarasının son rakamı 3, 1, 8, 6 olanlar.

3. gün: Tahsis numarasının son rakamı 4, 2, 0 olanlar ve Bağ-Kur emeklileri

KİM NE KADAR ALACAK?

Normal şartlarda kök maaşı 8 bin 900 TL olan bir kişi yüzde 12.19'luk bir zamla normal şartlarda 9.985 TL alacaktı. Yeni karar ile bu rakam hazineden sağlanacak destekle 20 bin TL'ye tamamlanacak. Hazine desteği yüzde 100'ü aşacak. Kök maaşı 10 bin TL olan için hazine desteği 10 bin TL olacak. 15 bin olan için 5 bin, 17 bin 827 TL olan için ise 2 bin 173 TL.

Kök Maaşı 12.000 TL olan: 8.000 TL destek alacak -> 20.000 TL

Kök Maaşı 15.000 TL olan: 5.000 TL destek alacak -> 20.000 TL

Kök Maaşı 18.000 TL olan: 2.000 TL destek alacak -> 20.000 TL