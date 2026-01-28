SON DAKİKA…Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk MGK’sını topluyor! Masada Suriye’deki gelişmeler ve Gazze var!
SON DAKİKA… Milli Güvenlik Kurulu, yılın ilk toplantısını Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapacak. Bugün gerçekleştirilecek toplantının gündem başlığı Suriye’deki gelişmeler olacak. Suriye ordusunun operasyonları ile terör örgütü YPG bölgeden temizlenirken gelinen son durum değerlendirilecek. Öte yandan ABD-İran gerilimi ve Gazze’nin yeniden inşası da gündemde olacak.
Yeni yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantının öne çıkan gündemi Suriye olacak…
Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Toplantıda, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.
GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI GÖRÜŞÜLECEK
MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze olacak. Türkiye, ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılırken, bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.