SON DAKİKA…Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk MGK’sını topluyor! Masada Suriye’deki gelişmeler ve Gazze var!

Ankara'nın yakından takip ettiği sahadaki gelişmeler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Toplantıda, Şam yönetimi ile terör örgütü SDG/YPG arasındaki ateşkes anlaşmasının yansımaları ele alınacak. Suriye'de yaşananlar üzerinden terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda atılacak adımlar istişare edilecek.

GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI GÖRÜŞÜLECEK

MGK'nın bir diğer önemli gündem maddesi ise Gazze olacak. Türkiye, ABD öncülüğündeki Barış Kurulu'na kurucu üye olarak katılırken, bu kapsamda Gazze'nin yeniden inşası ve ihyası noktasında Ankara'nın üstleneceği roller görüşülecek. Türkiye'nin Filistin halkının haklı davasında yanlarında durduğu vurgulanacak.