Tropikal başkan yine sözünü unuttu

İzmir Buca Belediyesi'nde yine maaş krizi patlak verdi. CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın türkücü sevgilisi Sevcan Orhan ile tropik Phuket Adası'na yılbaşı tatiline gitmesiyle başlayan krizde, Duman'ın SABAH'ın haberi üzerine tatilini yarıda keserek yurda dönmesi ve işçilere 25 Ocak'a kadar alacaklarının ödeneceği sözü vermesiyle sular durulmuştu. Ancak başkan verdiği sözü tutmadı. DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube'nin kişi başı 50 bin lirayı bulan işçi alacaklarının ödenmesi için dün saat 14.00'e kadar verdiği süre doldu. Kriz çözülmezse işçiler yeniden greve başlayacak.