Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda test sonuçları çıktı: 12 isim pozitif!
Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden alınan kan ve saç örneklerinin analiz sonuçları tamamlandı. Yapılan incelemelerde 12 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 ismin test sonucu pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan isimler şu şekilde sıralandı: oyuncu Melis Sabah, fenomen Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Fatih Gürdeğir, Emircan Şahin, Gökmen Gürdeğir, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Murat Sönmez, Ali Gürbüz, Orhan Aydın ve Yoldaş Ulaş Yağmur.