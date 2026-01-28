Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda test sonuçları çıktı: 12 isim pozitif!

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 ismin test sonucu pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan isimler şu şekilde sıralandı: oyuncu Melis Sabah, fenomen Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Fatih Gürdeğir, Emircan Şahin, Gökmen Gürdeğir, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Murat Sönmez, Ali Gürbüz, Orhan Aydın ve Yoldaş Ulaş Yağmur.