14 ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden alınan kan ve saç örneklerinin analiz sonuçları tamamlandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde 14 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada tutuklu şüpheliler Bilal Hancı ve İbrahim Barut ile birlikte daha önce gözaltına alınan 12 ismin test sonucu pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan isimler şu şekilde: Oyuncu Melis Sabah, fenomen Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Fatih Gürdeğir, Emircan Şahin, Gökmen Gürdeğir, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Murat Sönmez, Ali Gürbüz, Orhan Aydın ve Yoldaş Ulaş Yağmur.