46 ilde 151 FETÖ şüphelisi yakalandı

EGM TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarının katılımıyla 46 ilde FETÖ'ye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 151 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 82'si tutuklandı, 54'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlıların adliye, askeri, eğitim ve öğrenci mahrem yapılanmalarında faaliyet yürüttükleri, ByLock kullandıkları ve örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde kaldıkları belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.