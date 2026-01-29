Bakan Bayraktar, Özbek mevkidaşı ile bir araya geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4'üncü Toplantısı marjında, Özbekistan Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanı Sayın Bobir İslamov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Kardeş iki ülke arasında madencilik alanında süregelen güçlü ilişkileri daha ileriye taşımak ve potansiyel iş birliklerini hayata geçirmek adına verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kamu şirketlerimiz arasında yeni somut iş birliklerine yönelik yol haritamızı belirledik. Yer altı kaynaklarımızın karşılıklı tecrübe paylaşımı ile ekonomilerimize daha fazla katkı sağlamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.