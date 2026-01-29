Bölünmüş yolda 30 bin km gururu

Türkiye, 2002'den bu yana ulaşımda dev yatırım hamleleriyle dünyaya parmak ısırtıyor. 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğumuz yüzde 393 artışla 30 bin 49 km'ye ulaştı. "30 Bininci Kilometre Bölünmüş Yol Lansmanı", Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

DÜNYANIN 4'E 3'Ü KADAR...

Türkiye'de dünyanın çevresinin 4'te 3'ü kadar bölünmüş yol yapıldı. Bölünmüş yol projeleri hem zamandan hem yakıttan büyük tasarruf sağladı. Bölünmüş yol ağı ve otoyollar sayesinde zamandan 768 milyon saat, akaryakıttan 2 milyar 520 milyon litre tasarruf edildi. Aynı zamanda 1 milyon yetişkin ağacın bir yılda temizleyebileceği kadar, yani tam 6.3 milyon ton karbon emisyonunun da önüne geçildi. 8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağı yüzde 282 artışla 32 bin 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğu yüzde 1594 artışla 847 kilometreye ve 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğu ise yüzde 163 artışla 819 kilometreye yükseltildi.

AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRADAYIZ

Otoyol ağı 3 bin 796 kilometreye çıkarıldı. 2028 sonunda 4 bin 330 kilometrelik otoyol ağı hedefleniyor. Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da 1'inciyiz. Trafik güvenliğinde 100 milyon taşıt-kilometre başına can kaybı yüzde 81 azaltıldı. ANKARA