CHP’de 2026 model tasfiye operasyonu

2023 yılındaki olaylı kurultaydan bu yana sonu gelmeyen bir tasfiye operasyonuna maruz kalan CHP yine karıştı. Özgür Özel, muhalif kanatta yer alan ve parti yönetimini eleştiren Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'i ay başında disipline sevk etmişti. Mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde Göçer'e destek için Malatya'ya gitti. Tekin'i Malatya Havalimanı'nda karşılayan ve tokalaşan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Günhan ile birlikte 5 CHP'li belediye meclisi üyesinin daha disipline sevk edildiği ortaya çıktı.

Abdullah Günhan TÜM BAĞLAR KOPTU

Söz konusu meclis üyelerinin de muhalif kanatta yer aldığı ve Göçer'e destek verdiği bildirildi. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Göçer hakkında kararın 5 Şubat'ta çıkması bekleniyor. Öte yandan CHP Malatya İl Başkanlığı ile Yazıhan Belediye Başkanlığı arasındaki tüm bağların da bu süreçte koptuğu öğrenildi.

Abdulvahap Göçer

"CHP İŞGAL ALTINDA"

Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Göçer, "CHP'nin bazı menfaatçi gruplar tarafından işgal edildiğini düşünüyoruz. Biz bunları temizleyene kadar mücadele edeceğiz" demişti. Göçer bir başka eleştirisinde, "Parti içerisinde yapılacak antidemokratik uygulamalara kafamızı eğecek değiliz. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partiden ihraç edilmesi gerekir" ifadelerini kullanmıştı.

SONU GELMEYEN TASFİYE

2023 yılında, göreve geldikten sonraki ilk 10 ayda 400'e yakın kişiyi disipline sevk ettiren Özel, geçen sene de mutlak butlan davasındaki iddiaları dillendirip araştırılması gerektiğini savunan yüzlerce partiliyi aynı yöntemle susturmaya çalışmıştı. Bu süreçte Gürsel Tekin, Barış Yarkadaş ve Berhan Şimşek gibi muhalefetin tanınan isimleri hakkında da ihraç kararı çıkmıştı.