İdlib'de 10 Şubat 2020'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın ailesinden 10 kişi depremin yaşandığı gece Kahramanmaraş Ebrar Sitesi'nde enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. Depreme köyde yakalanan şehit babası Ömer Saylak, yaşadığı acıyı SABAH'a anlattı: "Sabaha karşı büyük bir depremle uyandık. Hemen eşimi ve çocuklarımı aradım ama ulaşamadım. Şehir merkezine indiğimde Ebrar Sitesi'nin yerle bir olduğunu gördüm. Tüm ailem o enkazın altındaydı. Devletimiz her an yanımda oldu. Beni o zor günlerimde hiç yalnız bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız sözünü tuttu" dedi.