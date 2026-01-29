İç Anadolu’nun yeni ulaşım koridoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Aksaray- Ortaköy Çevre Yolu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Uraloğlu, Aksaray'ın merkezi konumu, doğubatı ve kuzey-güney akslarının kesişim noktası olması nedeniyle Ortaköy ilçesinin stratejik geçiş noktası olduğunu söyleyerek "Aksaray, İç Anadolu Bölgesi'nde doğu-batı ve kuzey-güney akslarının kesişiminde yer alan merkezi konumuyla, bölgesel ve ulusal ölçekte stratejik bir ulaşım koridoru olma yolunda ilerliyor.

Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi önemli merkezlere olan bağlantıları sayesinde bölgenin lojistik ve ticari hareketliliğinde bir merkezdir. Bu nedenle bölgesel ve uluslararası trafik yüküne sahip şehrimizin, özellikle Ankara-Niğde Otoyolu'nun devreye girmesiyle birlikte en önemli ihtiyaçlarından biri de Ortaköy merkezini transit trafikten arındıracak, yüksek standartlı bir çevre yoluydu. İlk etapta 18.2 kilometrelik yol kesimini hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.