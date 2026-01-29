Kültür AŞ’de kamu zararı 11 milyar lira

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan Kültür A.Ş ihalelerine ilişkin usulsüzlük iddialarının, Sayıştay denetim raporlarıyla da örtüştüğü ortaya çıktı. Savcılık iddianamesinde ihale süreçlerinin "çıkar amaçlı suç örgütü sistemi" içinde işletildiği, ihalelerin önceden belirlenen firmalar lehine hazırlandığı iddia edilirken, Sayıştay denetçileri de teknik şartnamelerin usule aykırı biçimde düzenlendiğini tespit etti. Rapora göre; endüstriyel ekran, video wall, elektronik sistemler, elektrik malzemeleri, çelik konstrüksiyon ve inşaat alımları gibi farklı uzmanlık gerektiren birçok ihalede teknik şartnameler, alanında uzman olmayan aynı personel tarafından hazırlandı. Sayıştay, bu uygulamanın "önemli bir risk unsuru" oluşturduğunu vurguladı.

AKRABALAR DOLDURULDU

İddianamede, bu yöntemle rekabetin ortadan kaldırıldığı ve kamu zararının, reklam alanlarının işletilmesi sözleşmeleri sona erdiğinde 10.8 milyar TL'ye ulaşabileceği belirtildi. Ayrıca, Kültür A.Ş İnsan Kaynakları Yönetmeliği'ne rağmen akraba istihdamı yapıldığı, Erdinç Çolak'ın kardeşi Erdal Çolak'ın şirkette görev aldığı tespit edildi.