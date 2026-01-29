Başkan Erdoğan: Özbekistan depremde acımızı paylaştı! Mirziyoyev’den Türkiye övgüsü

Son Dakika Haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

"Değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 4. Toplantımızı biraz önce tamamladık. Aziz kardeşim Mirzoyev'e Türkiye'ye hoşgeldiniz ve sefalar getirdiniz diyorum.

Özbekistan'ın uluslararası planda yükselen yıldızını destekliyoruz. Ülkeler arası dayanışmayı sürekli yükselterek, kapsamlı stratejik ortaklığa çıkardık.

4+4 ortak mekanizmasının birinci toplantısına Ankara'da ev sahipliği yaptık. Siyasi, ekonomik, kültürel, beşeri ve bölgesel tüm ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesi için iki ülke kurumları iş birliği içinde çalışıyor. Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum.

Birçok projeyi birlikte hayata geçirdik. Türkiye olarak Özbekistan'ın refahına katkı sunma noktasında elimizden geleni yapmaya hazırız.

15 Aralık''ın Dünya Türk Dili olarak kutlanmasında Şevket kardeşimin önemli çabaları olmuştur. Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz.

Özbekistan İsrail'in Gazze işgaline karşı durma konusunda ilkeli bir tutum sergilemiştir. İnsanlığımızın sınandığı bir dönemde mazlumların yanında duran Özbek kardeşimi bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Özbek kardeşlerimizin konu Türkiye olunca sıkça kullandığı bir ifade var: 'Dilimiz bir, gönlümüz bir, acımız da bir.'

Sadece gönlümüz ve dilimiz değil, aynı zamanda acımız da bir, hüznümüz de bir, derdimiz de bir. Özbekistan, 53 binden fazla canımızı toprağa verdiğimiz 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz milletimiz için nasıl seferber olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Özbekistan, TOKİ tarafından Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşa edilen 3093 konuttan müteşekkil projede 308 konutun yapımını üstlendi."

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ortak basın toplantısında konuştu:

"Türkiye kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Türkiye küresel başarılar elde ediyor. Türkiye'nin desteğini her zaman hissetmekteyiz, ilgiyle görmekteyiz, saygıyla taşımaktayız. Sayın Erdoğan'a her zaman saygılarımı sunuyorum ve onu ziyarete çağırıyorum. Kardeş Türk halkına selam ve sevgi yolluyorum. Kardeş Türk halkına nazar değmesin."

İKİ ÜLKE ARASINDA ANLAŞMALAR İMZALANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev huzurunda iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ikili ve heyetler arası görüşmelerin ve Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'nın ardından, iki ülke arasında çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 4. Toplantısı Ortak Bildirisi"ni ve "Türkiye Cumhuriyeti İle Özbekistan Cumhuriyeti arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık İlişkilerinin İşbirliği Mekanizmaları Hakkında Karar"ı imzaladı.

Törende, Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında imza altına alınan diğer anlaşmalar şöyle:

"- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma

- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Uluslararası Ulaşım Koridorlarının ve Mevcut Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında 2026-2027 Yılları İçin Kültürel İşbirliği Planı

- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maden Endüstrisi ve Jeoloji Bakanlığı Arasında Madencilik Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Nezdindeki Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Arasında Niyet Protokolü

- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırım Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Serbest Bölgeler/Özel Ekonomik Bölgeler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Arasında Ekonomi ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması."

AYRINTILAR GELİYOR...