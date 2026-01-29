MSB'den 'Barış Pınarı' bölgesi iddialarına yalanlama: Faaliyetler devam ediyor!
MSB Kaynakları Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı bölgesindeki bazı bölgelerden çekildiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıklayarak, "TSK bölgede Suriye hükümeti ile koordineli şekilde faaliyetlerine devam etmektedir." mesajını verdi.
