Portekizli bakandan Türk SİHA’larına övgü

Portekiz Savunma Bakanı Nuno Melo, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la bir araya gelen Melo, Türk SİHA'larından övgüyle söz etti. Melo, "Burada şahit olduğumuz şeylerin dünyadaki en ileri teknolojinin zirvesinde olduğuna şüphe yok. KIZILELMA tamamen otonom, etkileyici bir savaş kapasitesine ve mevcut en sofistike teknolojiye sahip" dedi.