Rüşvet soruları yanıtsız kaldı

Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasına ikinci günde Silivri'de görülmeye devam edildi. 5'i tutuklu 7 CHP'li belediye başkanı dahil 200 kişinin yargılandığı duruşmada rüşvet iddialarıyla ilgili yöneltilen kritik soruların yanıtsız kalması dikkat çekti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, hakkında ifade veren Savaş Çetinkaya'yla para ilişkisini kabul etti ancak kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, İstanbul ziyaretinde Aktaş'ın otel ücretini ödediğini bilmediğini iddia etti. Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin'in Aktaş'tan para alıp aldığı yönündeki soruya "Talimatım yok" yanıtını verdi. Celal Tekin, "Aktaş eşimle görüşmek için aracılar koymuş" deyince Aktaş "Aracılar kim?" diye sordu.Ancak Celal Tekin bu soruyu yanıtsız bıraktı.