SON DAKİKA… Mansur Yavaş’a gençlerden soğuk duş! “Evde suyu kesilenler el kaldırsın” sorusuna verilen yanıtı görünce ne yapacağını şaşırdı!

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte ve hizmette sınıfta kaldı. Günün hemen her saatinde yaşanan trafik çilesine bir de su krizi eklenen başkentlilerden Mansur Yavaş yönetimine tepki yağdı.

Hizmet üretmek yerine "Yol yaparsak daha çok trafik olur" "Benim evimde su kesilmedi" diyerek sorunlara bahane üreten Mansur Yavaş , dün katıldığı etkinlikte zor anlar yaşadı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle yaptığı sohbet sırasında su kesintileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankaralı gençlerle yaptığı buluşmada su sorununa ve kesintilere değinen Yavaş, "Yüzde 98 su vermemize rağmen. Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş'a gençlerden soğuk duş! "Evde suyu kesilenler el kaldırsın" sorusuna verilen yanıtı görünce ne yapacağını şaşırdı! | Video