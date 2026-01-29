  • Haberler
SON DAKİKA… Mansur Yavaş’a gençlerden soğuk duş! “Evde suyu kesilenler el kaldırsın” sorusuna verilen yanıtı görünce ne yapacağını şaşırdı!

SON DAKİKA… CHP’li yönetimin iş bilmezliği ile Ankara, kaosun ve krizin başkenti haline geldi! Günün hemen her saatinde yaşanan trafik çilesine bir de su krizi eklenen başkentlilerden Mansur Yavaş yönetimine tepki gecikmedi. Hizmet yerine bahane üreten Mansur Yavaş, önceki gün katıldığı etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Yavaş “Benim evimde su kesilmedi. Evde suyu kesilenler el kaldırsın” sözlerine gelen yanıt karşısında buz kesti! İşte o anlar…

SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyecilikte ve hizmette sınıfta kaldı. Günün hemen her saatinde yaşanan trafik çilesine bir de su krizi eklenen başkentlilerden Mansur Yavaş yönetimine tepki yağdı.

SU KESİNTİLERİNİ GÖRMEZDEN GELDİ!

Hizmet üretmek yerine "Yol yaparsak daha çok trafik olur" "Benim evimde su kesilmedi" diyerek sorunlara bahane üreten Mansur Yavaş, dün katıldığı etkinlikte zor anlar yaşadı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle yaptığı sohbet sırasında su kesintileriyle ilgili açıklamalar yaptı. Ankaralı gençlerle yaptığı buluşmada su sorununa ve kesintilere değinen Yavaş, "Yüzde 98 su vermemize rağmen. Açık söyleyeyim benim evimde hiç su kesilmedi. Benim binamda depom var. Ve ben Ankara'nın büyük bir çoğunluğunun su sıkıntısının çekmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GENÇLERİN ÇOĞU EL KALDIRINCA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI!

Ankara'daki su kesintilerinin abartıldığını söyleyen ve "Susuz kalan Ankara'nın yüzde ikisini geçmez. Evde suyu kesilenler el kaldırsın" diye soran Mansur Yavaş, aldığı yanıt karşısında ne yapacağını şaşırdı.

Gençlerin yarısının el kaldırması üzerine panikleyen Yavaş, "Evet yarı yarıya. Şimdi planlı su kesintisi yapıyorsunuz, 2-3 saat planlı su kesintisi yapmadan su almayanlara nasıl su verilecek ki" diyerek bahane üretmeye çalıştı!