  • SON DAKİKA… Muhittin Böcek’in oğlundan sevgililerine lüks çanta ve saat! Yolsuzluk soruşturması iddianamesinde ‘milyonluk’ detay!

SON DAKİKA… Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheli olarak gösterilen tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Gökhan Böcek’in sevgililerine hediye ettiği lüks araç ve saatlerin fiyatı dudak uçuklattı!

DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheliler olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.

SEVGİLİLERİNE MİLYONLUK HEDİYELER…

Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler aldığı kaydedildi.

ALTIN VE GÜMÜŞ BİLEKLİK, MARKA ÇANTALAR…

Muhittin Böcek'in; sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde lüks saat hediye ettiği belirtildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G.'ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar hediye ettiği kaydedildi.

Mustafa Gökhan Böcek'in, B.G. ile Dubai'de tatile gittiklerini ifade ettiği de iddianamede yer aldı. Mustafa Gökhan Böcek'in, eşi Zuhal Böcek'e de 11 bin 550 avro değerinde saat ve otomobil hediye ettiği iddianamede yer aldı.

EŞİNİN EVİNDEN DE ÇIKTI!

Diğer yandan, Mustafa Gökhan Böcek'in ilk eşi Zeynep Kerimoğlu'nun evindeki aramada ise 3 lüks saat tespit edildi. İddianamede 3 numaralı şüpheli olarak yer alan Kerimoğlu ifadesinde, bu saatlerin evlenmeden önce babası tarafından alındığını ifade etti.

İDDİANAMEDE 167 KEZ GEÇİYOR

Diğer yandan, Muhittin Böcek'in özel kalem müdürü şüpheli Y.Y.'nin evinde yapılan aramada eşine ait 1 adet lüks saat, kuyumcu U.K.Y. adlı şüphelinin evinde yapılan aramada ise 4 adet lüks saat olduğu belirlendi. Zaman zaman rüşvet malzemesi olarak verildiği kaydedilen lüks saat markasının adının, iddianamede 167 kez geçtiği görüldü.