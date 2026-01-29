SON DAKİKA… Muhittin Böcek’in oğlundan sevgililerine lüks çanta ve saat! Yolsuzluk soruşturması iddianamesinde ‘milyonluk’ detay!
SON DAKİKA… Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında 702 sayfalık iddianame hazırlandı. İddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheli olarak gösterilen tutuklu sanıklar Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek ile ilgili çarpıcı detaylar yer aldı. Gökhan Böcek’in sevgililerine hediye ettiği lüks araç ve saatlerin fiyatı dudak uçuklattı!
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan 702 sayfalık iddianamede, 1 ve 2 numaralı şüpheliler olarak yer alan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı.
SEVGİLİLERİNE MİLYONLUK HEDİYELER…
Soruşturma kapsamında tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ile oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in, sevgililerine milyonluk hediyeler aldığı kaydedildi.
ALTIN VE GÜMÜŞ BİLEKLİK, MARKA ÇANTALAR…
Muhittin Böcek'in; sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra, 14 bin 500 avro değerinde lüks saat hediye ettiği belirtildi. Mustafa Gökhan Böcek'in, bir dönem sevgili olduğu belediye çalışanı B.G.'ye, lüks otomobilin yanı sıra, 10 bin avro değerinde saat, altın ve gümüş bileklikler, marka çantalar hediye ettiği kaydedildi.