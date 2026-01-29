Suriye’nin birliğine desteğimiz sürecek

MGK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat süren yılın ilk MGK'sının ardından yayınlanan 9 maddelik bildiride özetle şunları kaydedildi:

Terörsüz Türkiye hedefi istikametinde gelinen aşama ele alınmış; ülkemizin ve bölgemizin güvenlik, istikrar ve refahını tahkim etmeye matuf adımlara kararlılıkla devam edileceği vurgulanmıştır.

Komşumuz Suriye'nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü, üniter yapısını ve siyasi birliğini sağlama gayretlerine verilen güçlü destek ile halkının huzur, güvenlik ve refahının artırılması için sergilenen çabaların sürdürüleceği kaydedilmiştir.

Türkiye'nin, kapsamlı insani yardımların bölgeye ulaştırılması çalışmalarını sürdüreceği vurgulanarak, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı barışın tesisi için ortaklarıyla beraber her türlü mesuliyeti üstlenmeye hazır olduğu teyit edilmiştir.

Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimizin altı çizilmiş; Türkiye'nin, Somali halkının terör örgütlerine karşı verdiği mücadelede kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceği ifade edilmiştir.

İran merkezli gelişmeler etraflıca ele alınmış; komşumuzun istikrarı ve huzurunun, bölgemizin güvenliği bakımından büyük önem arz ettiğine dikkat çekilmiştir.