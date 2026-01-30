Asra Türk dünyasının mührünü vuracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile Türkiye yürek yüreğe verdiği müddetçe içinde bulunulan asra Türk dünyasının mührünü vuracaklarından emin olduğunu ifade etti. Erdoğan, Özbekistan'la yapılan ikili ticaret konsunda "Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev de "Ülkeniz dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Bu bizi sevindiriyor" dedi. Başkan Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'yi ziyaret eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Başkan Erdoğan ile Külliye'de bir araya geldi. Erdoğan, Mirziyoyev ile Anlaşmaların İmza Töreni ve Ortak Basın Toplantısı'nda şunları söyledi:

ÖZBEKİSTAN'DAN GAZZE DURUŞU

15 Aralık'ın Dünya Türk Günü olarak ilan edilmesinde Şevket kardeşimin önemli katkıları oldu. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İçinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının damgasını vuracağız. Özbekistan İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşıda önemli bir duruş sergilemiştir. Kardeşim Mirziyoyev'in Gazze'deki Filistinliler için bir fon kurma kararını da takdirle destekliyorum. Bu sene 1996 yılında imzaladığımız ebedi dostluk ve işbirliği anlaşmasının 30'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Kardeş ülkemiz Özbekistan, Sayın Mirziyoyev'in dirayetli liderliği ve güçlü liderliği yanında devlet geleneğiyle Orta Asya'nın bölgesel entegrasyonu konusunda öncülük rolü üstlenmiştir. Özbekistan'ın uluslararası planda giderek yükselen yıldızını yakından takip ediyor, bundan mutluluk duyuyor ve samimiyetle destekliyoruz.

5 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ

Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi 3 kat arttırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara yakında ulaşacağımıza inanıyorum. Bugün Özbekistan ekonomisinde Şevket kardeşimin liderliğinde yapılanma yoluna girildiğini görüyoruz. Türk yatırımcıları Özbekistan'da ilk 3 yatırımcılar arasında durumda. Gerek Orta Asya gerek Özbekistan için elimizden geleni yapmakta kararlıyız.

308 KONUTUN YAPIMINI ÜSTLENDİ

Özbek kardeşlerimizin Türkiye denilince kullandığı bir sözü tekrarlıyorum. Dilde, fikirde, işte birlik hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Özbekistan 6 Şubat depremlerinde yardımımıza koşan ilk ülkelerden biriydi. Özbek kardeşlerimizin depremin haberini alır almaz neler yaptıklarını biz biliyoruz. Özbekistan Hatay'ın Arsuz bölgesinde 308 konutun yapımını üstlendi. Bu projede bir Özbek mahallesinin yer alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Yeni konutların anahtar teslimini yapacağız. Yeni konutların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Özbekistan Okulunun taş koyuş törenini organize edeceğiz. Özbekistan'ın başka bir ülkede yaptığı ilk okulun hayırlı olmasını diliyorum.

10 ANLAŞMA İMZALANDI

İki liderin basın toplantısının ardından ortak bildiri imzalandı. İki ülke arasından eğitim, ulaştırma, ticaret, sağlık, kültür, ekonomi, enerji ve madencilik alanları üzerinden 10 anlaşmaya imza atıldı.

TÜRKİYE YENİ JEOPOLİTİK GÜÇ

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ise şöyle konuştu: Büyük bir memnuniyetle belirtmek istiyorum, modern Türkiye, bu alanlarda sadece Müslüman dünyasında değil, belki küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazanıyor. Ankara'nın sesi uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde yankılanıyor. Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor. Bu elbette bizi sevindiriyor. 6 Şubat depremleri Türk halkının sabrını ve direncini ciddi anlamda sınadı. Dost kara günde belli olur atasözü vardır. Bu anlamda, zor günlerde halkımız gerçek kardeşler ve dostlar olarak Türk halkının acısını ve ıstırabını kendi meseleleri gibi kabul etti.

ERDOĞAN'IN SINIRSIZ SEVGİSİ

Geçtiğimiz ayda 450 binden fazla konut inşa edilmiş olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkına sunduğu sınırsız sevgisinin bir kez daha teyididir. 15 Nisan'da Hatay'ın Arsuz ilçesinde modern olanaklara sahip 306 daireden oluşan binaların bloklarını inşa etti. Ardından Özbekistan okulunun 'taş koyuş' merasimi gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev daha sonra Hatay'da inşa edilen konutların açılışını yaptı ve 5 depremzede vatandaşa anahtarlarını elden teslim etti.