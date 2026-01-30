Atama kararları Resmi Gazete'de!
Başkan Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddeleri gereğince Hasan Suver atanmış ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı Amasya İl Müftülüğü'ne, Muş İl Müftüsü İbrahim Yavuz atanmıştır.
BÜYÜKELÇİLİK ATAMALARI
Malta Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Protokol Genel Müdür Yardımcısı Barkın Kayaoğlu atanmıştır.
Papua Yeni Gine Bağımsız Devleti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Bilgin Özkan atanmıştır.
