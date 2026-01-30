CHP’li Kadıköy Belediyesi’nin cami inadı sürüyor

Kadıköy Rıhtımı'ndaki dolgu alanına yapılması planlanan cami ve yer altı otoparkı projesi, Kadıköy Belediyesi'nin temyiz başvurusu üzerine Danıştay'a taşındı. Kadıköy Rıhtımı'nda 2015 yılında yapımı için hazırlanan yaklaşık 20 bin kişi kapasiteli cami projesine karşı Kadıköy Belediyesi ve Mimarlar Odası tarafından dava açıldı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, 2017 tarihli Koruma Kurulu kararını 30 Nisan 2025'te iptal etti. Karara dayanak oluşturan bilirkişi raporlarında, cami yapılması planlanan alanın 400–500 metre yürüme mesafesinde birçok caminin bulunduğu vurgulandı. Raporda, bu nedenle bölgede ibadet alanı açısından bir eksiklik olmadığı iddia edildi. İptal kararı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından istinafa taşındı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, 15 Aralık 2025'te iptal kararını kaldırdı. Bunun üzerine Kadıköy Belediyesi, 20 Ocak 2026'da Danıştay'a temyiz başvurusunda bulundu. Mimarlar Odası da süreci Danıştay'a taşıyacağını açıkladı.