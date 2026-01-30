DMCFX.com internet sitesi üzerinden haksız kazanç: Çok sayıda gözaltı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürüten bir şebekeye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. 6 ilde düzenlenen operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine başlatılan soruşturmada, DMCFX.com uzantılı internet sitesi üzerinden çeşitli şirketlere ait banka hesaplarının kullandırıldığı, bu yolla Türkiye'deki kişilere yetkisiz ve izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yaptırıldığı tespit edildi.

HAKSIZ MENFAAT SAĞLADILAR

Yapılan incelemelerde, 2020-2022 yılları arasında şüpheliler tarafından kullanılan hesaplara çok sayıda kişi tarafından TL ve yabancı para cinsinden transferler gerçekleştirildiği, bu yöntemle organize şekilde haksız menfaat sağlandığı belirlendi.

İZİNSİZ FOREX İŞLEMLERİ

SPK tarafından hazırlanan raporda, şüpheli şahısların internet üzerinden izinsiz şekilde forex işlemleri yürüttükleri, kurdukları çağrı merkezleri üzerinden vatandaşlara ulaşıp yatırım yapmaya yönlendirdikleri ve bu şekilde mağduriyetlere neden oldukları tespit edildi.

26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında suça iştirak ettiği tespit edilen 34 şüpheli hakkında, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti" suçlarından işlem yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Gaziantep, Antalya, Sakarya, Ankara ve Mersin illeri dahil olmak üzere toplam 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.