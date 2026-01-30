Emine Erdoğan Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi Yeni Birimler Açılış Programı’na katıldı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bahçelievler'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programına katıldı. Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Türkiye, insan onurunu merkeze alan, her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır.” ifadelerine yer verdi.
Emine Erdoğan, Bahçelievler'de, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hükümetinin desteğiyle yapımı tamamlanan ek yaşam birimlerinin açılış programındaki konuşmasına, katılımcıları selamlayarak ve yurt dışından gelen misafirlere "hoş geldiniz" diyerek başladı.
Programa katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan "Bu anlamlı projenin hamisi, Altesleri Şeyha Fatıma Bint Mubarek'e en derin şükranlarımı sunduğumu ifade etmek isterim. Bugün ne yazık ki aramızda değiller ancak kalbinin ve dualarının bizlerle olduğunu biliyorum." dedi. Erdoğan, son yıllarda Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin, liderler düzeyinde ortaya koyulan ortak vizyonla güçlü bir ivme kazandığını belirterek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün daha da güçlendiğini görmenin kendilerini ziyadesiyle memnun ettiğini söyledi. Şeyh Zayed Çocuk Evlerinin, iki ülke arasındaki gönül birliğinin en kalıcı sembollerinden biri olduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, örnek işbirliklerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yetkililerine, projede emeği geçenlere ve kurumdaki çocuklara kol kanat geren her kademedeki fedakar personele teşekkürlerini sundu. Programda kurumda kalan çocukları da ağırladıklarını dile getiren Erdoğan, "Sevgili çocuklar, sizleri burada görmekten çok mutlu olduğumu ve hepinizi ayrı ayrı çok sevdiğimi bilmenizi isterim. Sizler de programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi.
Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Türkiye, insan onurunu merkeze alan, her şartta çocuğun üstün yararını gözeten köklü bir devlet geleneğine sahiptir. Ne zaman bir çocuk dara düşse, devletimiz tüm imkanlarıyla onun yanında yer alır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın farklı ihtiyaçlara karşılık veren birçok hizmet modeli var. Kuruluş bakım hizmeti, koruyucu aile hizmeti, sosyal ve ekonomik destek hizmetleri gibi çeşitli modellerle, çocuklarımıza güven içinde, sevgiyle büyüyebilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Bugün, 15 bin 508 çocuğumuz, kuruluşlarımızda devletimizin koruması altındadır. Ancak şu bir gerçek ki, bir çocuk için ailenin manevi iklimi, her şeyin üzerindedir." Bu anlayışla 16 yıl önce kendilerinin himayesinde Gönül Elçileri Projesini başlattıklarını kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İstedik ki her evladımız kendini ait hissettiği bir aile ocağında büyüsün, kırık kalpleri aile sevgisiyle iyileşsin. Yüreğinde umudu, neşeyi taşısın, yarınlara küsmesin. Ne mutlu ki halkımız bu çağrıya kayıtsız kalmadı, gönüllülük kültürümüzün ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. 2002 yılında 515 çocuk koruyucu aile yanındayken, 2025 Aralık ayı sonu itibarıyla 10 bin 841 çocuğumuz, 9 bin 96 ailenin sıcak yuvasında sevgiyle büyüyor. Bu evlatlarımızın 1207'si, aralarında ağır engelli çocukların da bulunduğu, özel gereksinimli çocuklardır. Ayrıca, savaş mağduru olarak ülkemizde bulunan 894 çocuk da koruyucu aile yanındadır."