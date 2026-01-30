Oğul Böcek’e 30 yıla kadar hapis talebi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede; tutuklu şüphelilerden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında 40 yıla kadar, Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkında ise 30 yıla kadar hapis talep edildi. İddianamede, Muhittin Böcek'in sevgilisi M.K.'ye lüks otomobilin yanı sıra 14 bin 500 euro değerinde saat hediye ettiği, oğlunun ise sevgilisi B.G.'ye lüks otomobilin yanı sıra 10 bin euro değerinde saat hediye ettiği kaydedildi.