Özgür Özel’in taşımalı mitingleri örgütü bıktırdı: Otobüsleri yalvar yakar dolduruyorlar

CHP mitinglerini kalabalık gösterebilmek için 10 aydır il il gezdirilen CHP üyelerinde bıkkınlık başladı. Özellikle İstanbul'daki mitingler için artık çoğu üyenin mitinglere katılım konusunda isteksiz olduğu, bazılarının gelmemek için mazeret öne sürdüğü öğrenildi.

Giriş Tarihi: 30 Ocak 2026 09:05

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2025 yılı mart ayından bu yana her çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, her hafta sonu da farklı bir kentte miting düzenliyor. Son olarak Bağcılar'da konuşan Özel, miting sayısını 85'e çıkardı. Özel'in 10 aydır aralıksız gerçekleştirdiği 'taşımalı' mitingler, örgüt içerisinde homurdanmalara yol açtı. Miting alanını kalabalık gösterebilmek için farklı il ve ilçelerdeki üyelerini bölgeden bölgeye sürekli taşımak zorunda kalan CHP yönetimi, son dönemde örgüt içerisindeki 'isteksiz görüntü' ile de mücadele ediyor.

'RİCA MİNNET' GETİRİYORLAR Partili kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İstanbul başta olmak üzere il-ilçe örgütleri soğuk havada sonu gelmeyen mitinglerden dolayı bir süredir gönülsüz hareket etmeye başladı. Özellikle İstanbul'daki mitingler için artık çoğu örgüt mensubunun katılım konusunda isteksiz olduğu, bazılarının mazeret öne sürdüğü aktarıldı. Bu aşamada yerel yöneticilerin devreye girerek yoğun baskılar ve direktiflerle üyeleri otobüslere güçlükle nakledebildiği iddia edildi.