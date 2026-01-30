SON DAKİKA… Antalya’daki yolsuzluk soruşturması iddianamesinde yeğen detayı: ALDAŞ üzerinden yüksek maaş ve lüks araç alımı…

BELEDİYE İŞTİRAKİNDEKİ GÖREVİ Nurhak E.'nin Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ALDAŞ A.Ş. bünyesinde 8 Haziran 2023 ile 8 Eylül 2025 tarihleri arasında çalıştığı, bu süre boyunca Nurhak E.'ye toplam 1 milyon 330 bin lira maaş ödendiği, işverene toplam maliyetinin ise 2 milyon 726 bin lira olduğu tespit edildi. Savcılık, Nurhak E.'nin bu görevine ilişkin herhangi bir yönetim kurulu kararı ya da açık görev tanımına dosyada rastlanmadığını, elde edilen gelirlerin sonraki yüksek tutarlı mali işlemleri açıklamakta yetersiz kaldığını değerlendirdi.

ARAÇ SATIŞI VE AYNI GÜN ZUHAL BÖCEK'E GİDEN PARA İddianamede yer alan delillere göre, 5 Temmuz 2023'te Nurhak E.'nin annesi adına kayıtlı araç 700 bin lira bedelle satıldı. Aynı gün bu paranın 500 bin liralık kısmı başka bir araç alımı için kullanıldı. Bu araç, 13 Mayıs 2024'te 1 milyon lira bedelle satıldı. Savcılık kayıtlarına göre, Nurhak E.'nin hesabına giren 1 milyon liranın, aynı gün Zuhal Böcek'in banka hesabına gönderildiği belirlendi. Savcılık, bu para transferinin Zuhal Böcek adına yapılan araç alım süreçleriyle bağlantılı olduğunu ve mal varlığı geçişi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.