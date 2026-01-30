SON DAKİKA… Antalya'daki yolsuzluk soruşturması iddianamesinde yeğen detayı: ALDAŞ üzerinden yüksek maaş ve lüks araç alımı…
SON DAKİKA… Cumhuriyet Halk Partili Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı. Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek’in şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianamedeki detaylar, rüşvet sarmalını kanıtladı! Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in yeğeni Nurhak E.’nin, belediye iştiraki üzerinden aldığı yüksek maaşlar, hesabına giren para transferleri ve lüks araç alımları geliriyle açıklanamayan mal varlığı olarak yer aldı. Nurhak E.’nin, yurt dışında olduğu ortaya çıktı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tamamlanan iddianamede, Zuhal Böcek'in yeğeni Nurhak E. de şüpheliler arasında yer aldı. Savcılık, Nurhak E.'nin belediye iştiraki ALDAŞ'ta görev yaptığı dönemde yüksek maaş aldığı, buna karşı fiili bir çalışma ve açık bir görev tanımının tespit edilemediğini kayda geçirdi.
İddianamede, Nurhak E.'nin hesabına giren yüksek tutarlı para transferleri ile lüks araç alımlarının, meşru gelirleriyle açıklanamadığı belirtildi. Nurhak E.'nin, Mustafa Gökhan Böcek ile bağlantılı para ve araç trafiğinde yer aldığı, bu süreçte plaka ve araç alım-satım işlemlerinde aktif rol oynadığı ileri sürüldü. Hakkında, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan yakalama kararı bulunan Nurhak E.'nin, soruşturma sürerken yurt dışına çıktığı ve halen yakalanamadığı bildirildi.
İddianamede, Zuhal Böcek'e ait cep telefonunda yapılan incelemede 'Canım Ailem' isimli bir WhatsApp grubunun tespit edildiği belirtildi. Bu grupta Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Nurhak E.'nin yer aldığı, yazışmaların büyük bölümünün araç alımı, ödeme süreçleri ve plaka seçimi üzerine olduğu kaydedildi.