Taşımalı mitingler CHP’lileri bıktırdı

CHP mitinglerini kalabalık gösterebilmek için 10 aydır il il gezdirilen CHP üyelerinde bıkkınlık başladı. Özellikle İstanbul'daki mitingler için artık çoğu üyenin mitinglere katılım konusunda isteksiz olduğu, bazılarının gelmemek için mazeret öne sürdüğü öğrenildi. Yerel yöneticilerin yoğun baskılar ve direktiflerle üyeleri otobüslere binmeye ikna ettiği kaydedildi. 24 Ocak'ta Yalova'da gerçekleşen mitinge ise bu şekilde çevre il ve ilçelerden toplam 40 otobüs ile 17 minibüsle üye taşındığı belirtildi.