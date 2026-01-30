‘Tayyip dedemiz sayesinde artık odamız var’

Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Hatay'da yeni yuvalarına kavuşan aile ve çocukların yüzleri gülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlıya Hatay'da TOKİ tarafından yapılan köy evleri depremzedelere teslim edildi. O ailelerden biri de 16 mahallenin bir arada buluşturulduğu Kumlu İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde köy evlerinde yaşayan Çeltik Ailesi. 4 çocuklu Filiz-Mehmet Çeltik (38) çifti, depreme Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Karasüleymanlı Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evlerinde yakalandı. Ağır hasar alan evlerinden kurtulan aile bir süre konteynerde yaşadı. 125 metrekare büyüklüğünde 3+1 şeklinde yapılan yeni evlerine taşınan Çeltik Ailesi'nde en çok sevinen çocuklar oldu. Ahmet (14), Emirhan (13), İsmail (10) ve Seher (4), yeni evlerinde çocuk odalarının bulunmasından dolayı çok mutlular...

9'uncu sınıf öğrencisi Ahmet Çeltik, "Okuldan evimize gelir gelmez hemen odamıza giriyoruz. Çünkü bizim hiç çocuk odamız olmadı. Annem odamızı çok güzel süsledi" derken, 7'nci sınıf öğrencisi Emirhan ise, "Daha önceki evimizde yer yatağında yatıyorduk. Yeni evimizde çocuk odasının olduğunu görünce çok sevindik. Kendi odamızda ayrı yataklarımızda yatıyoruz. Tayyip dedemize çok teşekkür ediyoruz. Onun sayesinde odamız var" dedi. Hayalinden daha güzel bir eve kavuştuğunu söyleyen Filiz Çeltik (34), "Bunu yüreğimden söylüyorum, gerçekten böyle bir ev beklemiyordum. Yıkılan evimizde çocuklarımın odası yoktu. Yere yatak seriyordum, hepsi bir arada yatıyordu. Ama şimdi çocuklarımın odası oldu. İlk önce çocuklarımın odalarına yatak aldık ve süsledik. Yavrularımı bu odada çocukluklarını yaşayacak. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Kendisini evimizde çay içmeye davet ediyorum" dedi.