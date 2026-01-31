AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: Son depremzede evine girene kadar çalışmaya devam edeceğiz

Son depremzede evine girene kadar Cumhur İttifakı 'nın gece gündüz çalışacağını vurgulayan Yayman, " Hatay küllerinden yeniden doğarken, taş üstüne taş koymayıp laf üstüne laf koyanlar var. Ben artık bu CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel hakkında konuşmak istemiyorum. Mesaj yerine ulaştı. Bir genel başkanın, bir milletvekili, bir genel başkan yardımcısı hakkında, hem de çok çiğ sözlerle konuşmasını ben Hataylıların ferasetine, hikmetine, aklına ve vicdanına havale ediyorum." diye konuştu.

Yayman, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in "Mazot vardı da biz mi içtik?" sözünü anımsatarak, şunları dile getirdi:

"Siz ev, kreş yaptınız da biz mi 'Yok' dedik? Siz bir okul yaptınız da biz mi 'Yapmadınız' dedik? Siz bu şehirde taş üstüne taş koydunuz da biz mi itiraz ettik? Dolayısıyla ben artık bu bahiste konuşmuyorum çünkü söylenmesi gereken her şey söylendi. Hatay'ın birliğine, beraberliğine, kardeşliğine kimseye söz ettirmeyiz arkadaşlar. Habib-i Neccar Cami de Ulu Cami de Vakıflı da Hz. Hızır Türbesi de bizimdir. Hıdır Bey'in ağacı da Bayezid-i Bestami Hazretleri de bizimdir. Kimlikler üzerinden insanlarımızın değerlerini istismar etmelerine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz."